Омелян оценил, закроет ли Украина ж/д сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поддерживает полное прекращение ж/д сообщения с Россией, но пока поезда отменять не будут.

Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией прекращается само по себе, поскольку наблюдается естественное падение количества поездок в РФ.

Об этом в интервью LIGA.net заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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"Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем), скорее всего, не будет", - отметил Омелян, отвечая на вопрос о планах Украины ввести запрет движения пассажирских поездов из Украины в Россию.

Он признает, что эти поезда пользуются спросом, но в меньшей степени, чем это было раньше, а заполняемость вагонов постоянно уменьшается.

"В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла", - сказал Омелян.

Напомним, в 2018 году Омелян заявлял, что Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией.