"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев - Львов

Поезд № 755 отправится из Киева 6 мая в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47.

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила дополнительный скоростной поезд №755/756 Киев - Львов - Киев.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что 5 мая дополнительный скоростной поезд № 756 отправится из Львова в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50 с остановкой на станции Коростень.

Поезд № 755 отправится из Киева 6 мая в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47. На пути следования поезд остановится на станции Коростень в 01:47-01:48.

Отмечается, что билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила 27 дополнительных поездов к пасхальным праздникам.