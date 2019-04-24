Aston Martin представил самый быстрый кабриолет (фото)

DBS Superleggera Volante укомплектовали 12-цилиндровым твин-турбомотором объемом 5,2 литра, развивающим 715 лошадиных сил.

Компания Aston Martin представила кабриолет под названием DBS Superleggera Volante. Автомобиль появится в продаже в третьем квартале нынешнего года. Как сообщает пресс-служба бренда, цены на автомобиль начинаются от 295 500 евро.

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Длина двухдверного кабриолета Volante составляет 4715 мм, ширина — 2145 мм, а высота — 1295 миллиметров. Размер колесной базы равен 2805 миллиметрам, пишет Autonews.

Автомобиль получил черную решетку радиатора, многочисленные элементы кузова из углеродного волокна, спортивную выхлопную систему с четырьмя патрубками, светодиодную оптику, спойлер и 21-дюймовые колесные диски, «обутые» в шины Pirelli P Zero. Складной верх новинки предлагается в восьми вариантах цветов и поднимается всего за 14 секунд, а складывается — за 16.

DBS Superleggera Volante укомплектовали 12-цилиндровым твин-турбомотором объемом 5,2 литра, развивающим 715 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией ZF. Суперкар способен ускоряться с места до 100 км/ч за 3,6 сек., а его максимальная скорость составила 340 км в час. Таким образом, новинка стала самым быстрым кабриолетом Aston Martin.

Автомобиль получил независимую переднюю подвеску и заднюю многорычажную подвеску, со стабилизатором поперечной устойчивости. Машина комплектуется адаптивными амортизаторами и углерод-керамическими тормозными дисками. Водителю доступна адаптивная система демпфирования (ADS) с технологией Skyhook и тремя режимами работы: GT, Sport и Sport Plus. Масса кабриолета составляет 1863 килограмма.