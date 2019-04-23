Бензин продолжает дорожать: сколько стоит заправить авто

Ряд сетей АЗС в Украине повысили цены на бензин и дизтопливо на 20-80 копеек за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 22 по 23 апреля повысили цены на бензины и дизельное топливо на 20-80 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на АЗС оператора Parallel топливо подорожало на 24-50 копеек за литр, до: А-92 – 30,19 грн, А-95 – 31,19 грн, ДТ – 30,19 грн.

На 30-50 копеек за литр цены на бензин выросли на станциях днепровского оператора Neftek, до: А-92 – 28,29 грн, А-95 – 29,29 грн, А-95 Премиум – 30,99 грн. Кировградский ритейлер «РУР Групп» повысил стоимость на 50 копеек за литр, до: А-92 – 27,99 грн, А-95 – 28,99 грн, ДТ – 28,99 грн.

На столичных АЗС Avantage 7 бензины и ДТ подорожали на 50 копеек за литр, до: А-92 – 26,95 грн, А-95 – 27,95 грн, ДТ – 26,95 грн.

На АЗС Mango в Киеве цены выросли на 70-80 копеек за литр, до: А-92 – 26,19 грн, А-95 – 27,19 грн, ДТ – 26,19 грн. На 20 копеек за литр подорожали бензины в сети «БРСМ-Нафта», до: А-92 – 25,89 грн, А-95 – 26,89 грн.

Таким образом, по состоянию на 23 апреля 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине составили: А-92 – 27,70 грн/л, А-95 – 28,83 грн/л, А-95 Премиум – 30,12 грн/л, ДТ – 28,29 грн/л.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках в Украине росли с конца августа 2018 года на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября, потянув за собой розничные цены на бензин и ДТ в Украине.