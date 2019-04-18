На мотор-шоу в Нью-Йорке выбрали автомобиль года (фото)

Победителем конкурса стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace, которому также достались главные призы в категориях «Зеленый автомобиль» и «Лучший дизайн».

На Нью-Йоркском автосалоне назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY). Первое место досталось электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace, который ранее уже стал автомобилем года в Европе.

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Победителя выбрали по итогам голосования жюри, в состав которого вошли 86 журналистов из 24 стран мира. Помимо Jaguar I-Pace, на титул лучшей модели претендовал еще один электрический кроссовер Audi e-tron, а также Volvo S60/V60 нового поколения, пишет Autonews.

Напомним, Jaguar I-Pace комплектуется двумя электромоторами (по одному на каждой оси), которые в сумме выдают 400 л. с. и 696 Н·м крутящего момента. Кроссовер способен разгоняться до «сотни» за 4,8 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена 200 км в час. Моторы питаются от комплекта литийионных батарей на 90 кВт·ч, обеспечивающих запас хода в 470 км (по циклу WLTP).

Кроме того, в Нью-Йорке объявили победителей в других категориях. Так, лучшим городским автомобилем стал новый Suzuki Jimny, а в представительском классе первое место досталось хэтчбеку Audi A7. Лучшей спортивной машиной года стал суперкар McLaren 720S. В категориях «Зеленый автомобиль» и «Лучший дизайн» тоже победил Jaguar I-Pace.

Напомним, в прошлом году лучшим автомобилем года стал кроссовер Volvo XC60, который обошел по количеству баллов Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Впервые церемония «Автомобиль года» прошла в 2005 году. Тогда победителем стала Audi A6.