В крупных городах Украины с 1 июля разрешат проектировать перехватывающие автостоянки

Создание перехватывающих парковок на въезде в центральные районы крупных городов будет способствовать уменьшению пробок на дорогах; решению проблем с нехваткой парковок; повышению экологического состояния городов; налаживанию транспортного движения в центральных районах городов.

В крупных городах Украины с 1 июля смогут проектировать перехватывающие автостоянки для разгрузки центра от чрезмерного количества автомобилей.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в государственной строительной норме (ГСН) "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей", которая уже опубликована в информационном бюллетене министерства.

"Практика организации перехватывающих автостоянок очень распространена в Европе и других странах мира. Во-первых, это значительно облегчает движение транспорта в больших городах, во-вторых, разгружает центральные районы от избыточного количества автомобилей, уменьшая проблемы с парковками и пробками на дорогах. Как это работает? Владелец авто перед заездом в центр города может оставить свой автомобиль на такой парковке и пересесть на общественный транспорт, чтобы удобно добраться до необходимого места назначения. Создание таких перехватывающих парковок в Украине нормировано в новых изменениях в ГСН относительно автостоянок и с 1 июля они вступают в действие ", - написал.

Парцхаладзе отметил, что создание перехватывающих парковок на въезде в центральные районы крупных городов будет способствовать уменьшению пробок на дорогах; решению проблем с нехваткой парковок; повышению экологического состояния городов; налаживанию транспортного движения в центральных районах городов.

По словам Парцхаладзе, перехватывающие автостоянки должны располагаться вблизи железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метрополитена, остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта, расположенного на подъезде к центральной части города.

«Минимальное расстояние до указанных объектов - 150 м. До 50% машиномест на перехватывающих автостоянках должны предусматриваться для длительного хранения авто (в течение дня), до 25% машиномест - для кратковременного хранения (на несколько часов)», - написал он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.