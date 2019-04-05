Цены за парковку в аэропорту «Борисполь» подскочили в два раза

С 1 апреля плата увеличена до 20 гривень в час, а скидки за длительное нахождение на парковке отменены.

Под Киевом в аэропорту «Борисполь» открыли терминал F, из которого будут летать популярные авиакомпании. В него сразу перебрались Ryanair, Laudamotion, Bravo Airways, SkyUp, Буковина и Yanair.

Читайте такжеЭкспресс в «Борисполь» снова сломался (фото)

При этом для пассажиров, летящих из новооткрытого терминала, серьезно изменили тарифы. Цена за парковку возле авиатерминала F выросла в два раза.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

С 1 апреля плата увеличена до 20 гривень в час, а скидки за длительное нахождение на парковке отменены. Таким образом, цена за суточное нахождение на стоянке составляет 480 гривень, а за недельное — 3 360 гривень. Для примера, до открытия терминала F парковка возле него стоила 10 гривень в час и 60 гривень, если оставляете автомобиль на сутки. Стоянки с более дешевыми тарифами расположены на удалении в несколько сотень метров от терминала. На них плата за нахождение автомобиля составляет 15 гривень в час и от 80 до 150 гривень в сутки.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в аэропорту «Борисполь» начата эксплуатация в тестовом режиме терминала F.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - государственное предприятие, обеспечивает 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика - авиакомпании «Международные авиалинии Украины». По итогам 2018 года в «Борисполе» увеличился пассажиропоток на 19,5% - до 12,6 млн человек.