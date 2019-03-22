Финплан "Укрзализныци" от Кравцова консервирует ее неэффективность – СМИ

Повышение тарифов УЗ в основном ударит по экспортным отраслям, которые приносят в страну валюту, отчего просядет курс гривни.

"Укрзализныця" во главе с недавно лишившимся статуса и.о. гендиректора Евгением Кравцовым решила зарабатывать в 2019 году почти исключительно на повышении тарифов на грузоперевозки.

Об этом пишет газета "Вести" в материале "Укрзализныця" прямого отжима.

Первый этап автоматической индексации запланирован уже на 1 апреля (повышение на 14,2%) с дальнейшим автоматическим пересчетом с мая (на 2,5%, на 5% с августа, на 7,5% с ноября). Сегодня, 22 марта, план по автоматической индексации тарифов должен быть вынесен на рассмотрение Государственной регуляторной службы. Ранее она признавала методику расчета индекса непрозрачной.

Бизнес неоднократно высказывал свое негативное мнение в отношении повышения тарифов. Их аргументы просты. Во-первых, индекс промышленных цен не имеет прямой корреляции с затратами компании. 50% всех расходов "УЗ" - это зарплаты. А их корректнее сравнивать с индексом потребительских, а не промышленных цен.

Во-вторых, затраты на логистику становятся непредсказуемыми. Например, экспортеры зерна заключают форвардные контракты за 3-9 месяцев до момента физической поставки зерна покупателю на внешних рынках.

В-третьих, из-за индексации тарифов страну может ожидать падение объемов экспорта и курса гривны. Отмечается, что повышение тарифов в основном ударит по экспортным отраслям, которые приносят в страну валюту. "Это значит, что себестоимость продукции из-за роста транспортных расходов возрастет. Автоматически поднимемся отпускная цена товаров. А на мировом рынке сейчас каждый доллар решает, будут покупать твой товар или нет", - отметил руководитель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко.

По подсчетам Европейской бизнес-ассоциации, только с ноября 2017-го по декабрь 2018-го расходы предприятий на железнодорожные перевозки выросли на 12 миллиардов гривень за счет предыдущих повышений цен на услуги, в том числе на перевозки и за счет либерализации вагонной составляющей. В случае же проведения индексации, расходы бизнеса в 2019 году увеличатся еще на 11,7 миллиарда гривень.

"Интересно, что, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, ежегодно на "УЗ" расхищается имущества примерно на 15 миллиардов гривень. И понятно, почему бизнес негодует: ведь повышение стоимости перевозок - фактически единственный способ дополнительного заработка, который придумала "УЗ" вместо сокращения ненужных расходов, борьбы с коррупцией и улучшения управления компанией", - пишет издание.

"Автоматическая индексация тарифов - верный путь к консервации существующей неэффективности железной дороги, чего не может себе позволить ни одна другая отрасль экономики", - подчеркивает глава совета Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"Укрзализныця" во главе с Евгением Кравцовым активно загоняет себя в патовую ситуацию, когда и повышение тарифов будет вести замедлению экономического развития, и отсутствие инвестиций без новых тарифов (потому что других источников нет) - тоже является тупиковым сценарием. А ведь выход простой: надо меньше красть - или, признав свою беспомощность - уходить в отставку", - резюмирут авторы.