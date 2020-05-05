Xiaomi запатентовала смартфоны с камерой под дисплеем (фото)

В патентной заявке описаны две версии дизайна такого смартфона. Они выглядят почти идентично, но отличаются местом расположения «невидимой» фронтальной камеры.

Компания Xiaomi уже некоторое время работает над созданием смартфона, фронтальная камера которого располагается под дисплеем. Однако из-за нынешних технологических ограничений реализовать такую концепцию проблематично.

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Дело в том, что пиксели матрицы дисплея, которые располагаются непосредственно над модулем фронтальной камеры, блокируют слишком много света. И сейчас многие представители отрасли работают над решением данной проблемы. Тем не менее, Xiaomi зарегистрировала патентную заявку, одобренную 24 апреля 2020 года, в которой описывается дизайн смартфона с подэкранной камерой.

Фактически, в патентной заявке описаны две версии дизайна такого смартфона. Они выглядят почти идентично, но отличаются местом расположения «невидимой» фронтальной камеры. В одном случае её предлагается установить сверху в центральной части, а во втором случае – в верхнем левом углу экрана, пишет itc.ua.

Предполагается, что фронтальная камера будет полностью скрыта от глаз пользователя при просмотре контента с экрана смартфона – она скрыта слоем пикселей, демонстрирующих информацию. Но в случае необходимости сделать фотографию пиксели над камерой отключаются и становятся прозрачными, что позволяет камере захватывать изображение.

В остальном смартфон выглядит стандартным для своего времени, патентная заявка была подана в апреле 2019 года. Дисплей имеет закруглённые углы, небольшие рамки и минимальный подбородок. В целом, дизайн устройства напоминает прошлогоднюю модель Xiaomi Mi 9.