Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 - аппараты среднего уровня, построенные на процессоре Snapdragon 732G с восемью ядрами

Компания Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max.

Об этом сообщает 3dnews.

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Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 - аппараты среднего уровня, построенные на процессоре Snapdragon 732G с восемью ядрами, ускорителем Adreno 618 и модемом 4G.

В оснащение новинок вошёл дисплей Full HD+ AMOLED с диагональю 6,67 дюйма.

Эта панель обладает разрешением 2400 × 1080 точек, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 1200 кд/м2 и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Частота отклика сенсорного слоя достигает 240 Гц. Использовано защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

16-мегапиксельная селфи-камера расположена в небольшом отверстии по центру в верхней области экрана. Есть слот microSD, боковой дактилоскопический сканер, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, инфракрасный приёмопередатчик, стереофонические динамики, 3,5-мм гнездо для наушников и порт USB Type-C.

Смартфоны оснащены четверной тыльной камерой. У версии Redmi Note 10 Pro задействованы 64-Мп основной датчик Samsung ISOCELL GW3, 8-Мп блок с широкоугольной оптикой (120 градусов), 2-Мп сенсор глубины и 5-Мп макромодуль. Вариант Redmi Note 10 Pro Max получил 108-Мп основной датчик Samsung HM2 вместо 64-Мп.

За питание отвечает мощный аккумулятор на 5020 мА·ч с поддержкой 33-ваттной подзарядки. Установлена операционная система Android 11 с надстройкой MIUI 12.

Доступны следующие модификации Redmi Note 10 Pro / Note 10 Pro Max:

6 Гбайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью 64 Гбайт — $220 / $260;

6 Гбайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью 128 Гбайт — $235 / $275;

8 Гбайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью 128 Гбайт — $260 / $300.

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11

В декабре 2020 года влагманский смартфон Xiaomi Mi 11 был полностью раскуплен менее чем минуту после начала приема предварительных заказов.

Пользователям предложили версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти за 610 долларов, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти за 660 долларов и с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти за 720 долларов.

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Автор: УНИАН