Компания Oracle обвиняла Google в краже тысяч строк кода программной платформы Java при разработке Android.

Верховный суд США поддержал Google в патентном споре с компанией Oracle, который длился с 2010 года.

Об этом сообщает The Verge.

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Суд отменил решение апелляционного суда США и постановил, что Google может на законных основаниях использовать элементы кода интерфейса прикладного программирования Java (API) Oracle при создании Android.

В решении суда говорится, что компания Google при разработке Android использовала разработки в рамках положений о добросовестном использовании, предусмотренном законодательством об авторском праве. Суд заключил, что Google использовала API, чтобы позволить Java-программистам создавать приложения для Android.

«Google скопировала API для повторной реализации пользовательского интерфейса, взяв только то, что было необходимо, чтобы позволить пользователям работать в новой и преобразованной программе — это добросовестная практика», — постановил Верховный суд.

Компанию Google в патентном споре поддержали шесть судей Верховного суда, двое заняли сторону Oracle и одна судья (назначенная Дональдом Трампом Эми Кони Барретт) не участвовала в решении.

Google и Oracle: история конфликта

Google и Oracle уже более 10 лет борются за совместимость Android с Java. По этому спору уже прошло три судебных процесса и две отдельные апелляции. Текущая версия дела касается того, может ли Oracle обеспечить соблюдение своих авторских прав в отношении примерно 11 500 строк в кодовой базе Android, представляющих 37 отдельных API.

Google разработал API независимо, но отмечается, что они основаны на эквивалентных API в коде Java, предназначенных для имитации и взаимодействия с отдельным языком.

В Oracle утверждали, что «структура, последовательность и организация» API Android нарушают авторские права Oracle на код Java.

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Автор: Елена Коваленко