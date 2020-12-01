Zoom ожидает, что в четвёртом квартале её доход снова увеличится в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции компания Zoom наблюдает небывалый рост популярности своего сервиса и соответствующий рост доходов.

Об этом сообщает The Verge.

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Совокупный доход компании за третий квартал составил $777,2 млн, что более чем в 4 раза превышает выручку за тот же квартал прошлого года.

Это уже второй подряд квартал, когда доход Zoom вырос в 4 раза. Zoom ожидает, что в четвёртом квартале её доход снова увеличится в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Сервис Zoom стал популярным решением для видеоконференцсвязи в начале пандемии, и ему удалось удержаться на лидирующих позициях, несмотря на то, что другие сервисы, такие как Google Meet, Slack и Microsoft Teams, также боролись за внимание пользователей.

Zoom не сообщает, сколько у компании всего пользователей, но её показатели, характеризующие пользователей платной версии сервиса, продолжают расти. В настоящее время у компании насчитывается 433,7 тыс. подписчиков.

Для сравнения, в предыдущем квартале количество подписчиков измерялось 370,2 тыс. пользователей. Также сообщается, что количество клиентов, которые принесли более $100 тыс. дохода, выросло с примерно 1000 до почти 1300.

Что такое Zoom

Zoom - это сервис, который используют для поддержания рабочих связей, проведения онлайн-встреч и обучения в школах и университетах. Заходить в программу можно как с компьютера, так и с планшета с телефоном.

Организовать встречу может любой, кто создал учетную запись. Бесплатный аккаунт позволяет проводить видеоконференции продолжительностью 40 минут, однако на период пандемии коронавируса сервис убрал это ограничение.

К видеоконференции может подключиться любой пользователь, имеющий ссылку, или идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного урока в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа.

Zoom и коронавирус

По состоянию на апрель 2020 года популярность Zoom возросла на фоне пандемии коронавируса и перехода сотрудников компаний по всему миру на удаленную работу. В итоге стоимость акций сервиса с начала года увеличилась более чем в два раза.

Количество пользователей Zoom в апреле 2020 года выросло на 50%. Количество ежедневных пользователей достигло 300 миллионов человек.

10 ноября 2020 года акции Zoom потеряли более 17% в ходе торгов на фоне новостей об успешном испытании вакцины коронавируса разработанной BioNTech и Pfizer.

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Автор: УНИАН