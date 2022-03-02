Марка будет международной, поэтому каждый сможет отправить ее в любую страну.

"Укрпочта" объявила конкурс на лучший эскиз почтовой марки под названием: "Русский военный корабль, иди на**й!".

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укрпочты".

К конкурсу могут присоединиться профессиональные иллюстраторы, любители и все желающие. Марка будет международной, поэтому каждый сможет отправить ее в любую страну.

Эскизы отправляйте на адрес [email protected] с пометкой "Конкурс", с указанием фамилии, имени и контактных данных (телефон или e-mail). Эскиз необходимо предоставить в виде рисунка, графического макета с визуализацией в электронном виде в формате jpeg, 600 dpi. Количество работ от одного участника - неограниченное. Сроки - до 4 марта.

"Все присланные на конкурс работы будут представлены на странице "Укрпочты" в Facebook для проведения народного голосования. Конкурсная работа, которая наберет наибольшее количество голосов, будет напечатана массовым тиражом на первой украинской почтовой марке в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: