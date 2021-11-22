Инициатива не будет распространяться на телефонные номера, не связанные с какими-либо финансовыми операциями или цифровыми услугами.

Нардепы планируют обязать украинцев перевести на контракт телефонные номера, привязанные к банковским картам, чтобы сделать их именными. Авторы этой инициативы сейчас проводят социологическое исследование на тему восприятия идеи украинцами.

Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко, передает OBOZREVATEL.

По его словам, это "революционный" законопроект, который имеет целью защитить граждан от мошенников, которые совершают преступления с банковскими счетами. Федиенко подчеркнул, что инициатива не будет распространяться на телефонные номера, не связанные с какими-либо финансовыми операциями или цифровыми услугами.

"Человек имеет банковскую карточку, которая привязана к телефонному номеру. В случае мошеннических действий, которые происходят с этой банковской карточкой с применением этого телефонного номера, человек обращается к киберполиции, кіберполіція обращается к оператору, а оператор говорит, что этот телефонный номер не контрактный. То есть это номер, который ничейный", - пояснил нардеп.

Читайте такжеВ интернет слили 53 миллиона записей с личными данными украинцевФедиенко отметил, что мошенники с помощью социальной инженерии воруют такие номера, а затем с банковского счета похищают деньги.

"Слуги народа" предлагают законопроект, предусматривающий обязательное оформление контракта с мобильным оператором, если речь идет о номере, привлеченном в финансовые или цифровые операции.

"Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи, он в обязательном порядке должен иметь контракт с оператором мобильной связи для того, чтобы мошенник не смог его украсть", – рассказал Федиенко.

Нардеп объяснил, почему не стоит бояться привязки мобильного номера к конкретному человеку и почему это не будет означать, что человек попадет в поле зрения спецслужб.

Некоторые говорят: теперь за нами будут следить спецслужбы, государство и тому подобное. 20 лет назад, возможно, так бы и было, но сейчас мы вошли в такую фазу цифрового общества, где спецслужбам вообще не нужно следить за вашим мобильным телефоном, потому что, как правило, люди сами о себе пишут в соцсетях, – отметил нардеп.

Сейчас документ проходит этап социального исследования, чтобы определить, "насколько критично на него будет реагировать население". Результаты исследования ожидаются вскоре.

Как сообщал УНИАН, ранее киберполиция заявила о новом виде мошенничества, связан со списанием средств со счетов украинцев, которые выставляют номера своих телефонов, которые фактически являются финансовыми номерами, во время размещения объявлений в интернете.

Автор: Марта Гичко