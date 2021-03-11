По словам одного из инвесторов в бонды Telegram, команда мессенджера может увеличить объем облигаций до $1,5 млрд.

Книга заявок на бонды Telegram достигла почти $2 млрд. Диапазон доходности составляет 6−7%, но может быть ближе к нижней границе.

Об этом пишет Forbes.

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Как пишет издание, инвесторы назвали спрос ажиотажным.

По словам опрошенных изданием инвесторов, сбор заявок продолжался до 10 марта. Один из них сказал, что Telegram может увеличить объем предложения до $1,5 млрд.

Основные средства от выпуска облигаций должны пойти на погашение долгов по открытым кредитным линиям со сроком погашения 30 апреля 2021 года в $625,7 млн.

Что этому предшествовало

Издание The Information сообщало о том, что Telegram может привлечь около $1 млрд кредита в ближайшее время. В комментарии изданию представитель компании отметил, что Telegram «рассматривает различные варианты в соответствии со своей идеей, ориентированной на конфиденциальность, но не будет брать на себя никаких обязательств, предусматривающих какую-либо форму обязательного выхода».

По состоянию на 12 января 2021 года мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США.

Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.

Кроме того, в начале января 2021 года WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности, что могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.

По состоянию на 15 января 2021 года инвесторы оценили Telegram в $30 миллиардов.

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Автор: Елена Коваленко