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Крупная авария у провайдера "Ланет": пользователи остались без интернета

13:40, 22 июня 2020
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фото Ланет

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Ситуация оказалась настолько серьёзной, что не работает телефон службы поддержки, и сайт компании загружается не полностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания оперативно уведомила пользователей сообщением в социальной сети Facebook, сообщив об аварийной ситуации на центральном участке сети компании. Это и стало причиной проблем с доступом к интернету.

Сейчас специалисты компании работают над устранением неисправности, но "Ланет" пока не может точно сказать, когда сеть заработает в штатном режиме. По мере появления дополнительной информации сообщение будет дополняться.

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