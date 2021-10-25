Она будет размещена на базе технологического парка UNIT.City.

В Украине реализован совместный проект Министерства цифровой трансформации, Vodafone Украина, Huawei Ukraine и UNIT.City по открытию тестовой зоны технологии 5G - 5G Lab.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, лаборатория будет размещена на базе технологического парка UNIT.City и доступна круглосуточно по предварительной записи как резидентам технопарка, так и всем желающим.

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"5G - это фундаментальная инфраструктура, поддерживающая цифровую трансформацию общества и экономики. Технологии 5G играют важную роль в модернизации предприятий во всех отраслях", - говорится в сообщении.

5G в Украине:

В августе этого года правительство внесло изменения в свое распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения", согласно которым начало обеспечения права операторам оказывать услуги 5G-соединения откладывается на июль 2022 года.

UNIT.City - первый в Украине инновационный парк, открытый в Киеве в 2017 году на территории бывшего Киевского мотозавода.

Автор: Дмитрий Шварц