В сети появились фотографии iPhone 12 в различных чехлах

Производитель чехлов опубликовал фотографии, которые позволяют рассмотреть в деталях макеты iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Некоторые производители уже предлагают чехлы для iPhone 12 на Amazon и других крупных сайтах.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

"Ожидается, что Apple представит новую линейку смартфонов iPhone 12 в сентябре или октябре этого года. Теперь же производитель чехлов опубликовал фотографии, которые позволяют рассмотреть в деталях макеты iPhone 12 и iPhone 12 Pro", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в линейке iPhone ожидается младшая модель с экраном диагональю 5,4 дюйма, две модели с экранами 6,1 дюйма, а также старшая 6,7-дюймовая версия iPhone 12 Pro Max.

"Подобные макеты, которые созданы по точным чертежам для производства чехлов, появляются каждый год перед анонсом новых смартфонов. Некоторые производители уже предлагают чехлы для iPhone 12 на Amazon и других крупных сайтах", - подчеркивает издание.

Отмечается, что на этих фотографиях нам не показывают лицевую часть смартфонов, поэтому уменьшенной чёлки, которую, по слухам, получат новые смартфоны, мы не видим.

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Автор: УНИАН