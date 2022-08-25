Для украинских пользователей скидка составила около 40%.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран.

Как пишет The Verge, для украинских пользователей скидка составила около 40%, стоимость подписки снизили со $100 до $60.

Скидка автоматически применяется ко всем счетам, созданным после 24 августа 2022 года.

В Нидерландах пользователи будут платить за интернет от Starlink 105 евро в месяц вместо 124 евро. В Британии стоимость подписки снизилась до 75 фунтов стерлингов с 89 фунтов стерлингов, в Мексике до 1100 мексиканских песо с 2299 мексиканских песо, в Германии до 80 евро с 100 евро. Пользователи в Чили и Бразилии сообщают о снижении цен примерно на 50%.

Война в Украине и Starlink:

26 февраля глава Минцифры Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой отправить в Украину станции Starlink для доступа к спутниковому интернету. Тот согласился предоставить оборудование на следующий день. А первая партия абонентских ящиков прибыла уже 28 февраля.

В РФ за этого даже стали угрожать Маску. В частности, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предупредил предпринимателя, что ему "придется отвечать по-взрослому" за передачу Украине станций Starlink. Маск, отвечая на угрозы, иронически написал: "Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно вас знать".

22 августа 2022 года Украина получила еще 5 тысяч станций Starlink от поляков.

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