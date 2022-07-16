По словам Маска, рассмотрение по этому иску нельзя проводить в ускоренном режиме.

Илон Маск попросил суд не проводить разбирательство по иску Twitter в ускоренном режиме за четыре дня. Он предложил отложить дело до февраля 2023 года.

С соответствующей просьбой адвокаты миллиардера 16 июля обратились в Канцлерский суд Делавэра. Об этом сообщает Insider.

Представители Маска подчеркнули, что дела такого масштаба не могут завершаться в такие короткие сроки. Илон Маск убежден, что попытка Twitter рассмотреть вопрос "со скоростью света" связана с желанием скрыть правду о количестве фейковых аккаунтов.

Адвокаты бизнесмена предложили суду перенести слушания на 13 февраля 2023 года, чтобы специалисты Маска успели провести "анализ большого объема данных".

Судьба слушаний будет решена уже 19 июля.

Отменена сделка с Twitter:

9 июля 2022 года стало известно, что основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск разорвал соглашение относительно приобретения социальной сети Twitter.

Стоимость сделки должна была составить $44 млрд.

Адвокат Skadden Arps Майк Ринглер заявил, что "Twitter не выполнил своих договорных обязательств".

По словам адвоката, Twitter предоставил Маску не всю информацию, которую он запрашивал. Ранее Маск заявлял, что хочет проверить заявления социальной сети относительно количества фейковых аккаунтов, прежде чем заключать сделку.

9 июля 2022 года председатель правления Twitter Брет Тейлор заявил, что Twitter будет подавать в суд на Илона Маска, а уже 13 июля появились детали ускоренного рассмотрения.

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