Второй по величине аудитории сервис коротких видео китайский Kuaishou Technology готовится к проведению IPO в Гонконге.
Об этом сообщает The South China Morning Post. В рамках первичного размещения акций компания надеется привлечь $5,4 млрд.
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Сервис, поддерживаемый Tencent Holdings, предложит инвесторам 365 млн своих акций по цене 105–115 гонконгских долларов.
При этом сервис допускает реализацию опциона допэмиссии в случае высокого спроса на акции. В этом случае сумма привлеченных средств может достичь $6,2 млрд.
Это размещение станет крупнейшим для Гонконгской фондовой биржи с ноября 2019 года, когда свои акции на бирже разместила Alibaba Group, сумев привлечь около $13 млрд.
IPO Kuaishou назначено на 26 января, а стартовая цена акций будет определена 28–29 января. Котироваться на бирже Гонконга Kuaishou начнет 5 февраля. В случае реализации опциона на допэмиссию рыночная капитализация компании достигнет $61,7 млрд.
Что такое IPO
Первичное публичное размещение акций, или IPO (Initial Public Offering), — первая публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц. Компания выпускает акции и размещает их на бирже, а любой желающий инвестор или инвестиционный фонд может приобрести бумаги.
Ситуация с TikTok
- 7 сентября 2020 года компания TikTok выиграла спор за украинский домен.
- 28 августа 2020 года американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.
- 27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.
- 8 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.
- 13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
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