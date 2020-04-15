LG представила смартфон-раскладушку с двумя дисплеями и физической клавиатурой (фото)

LG Folder 2 получил корпус с габаритами 107,9 x 55 x 18 мм в сложенном состоянии, его масса составляет 127 граммов.

Компания LG представила новый раскладной телефон начального уровня, который получил названием LG Folder 2. Он стал преемником оригинального LG Folder, который был выпущен в феврале 2018 года.

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LG Folder 2 получил корпус с габаритами 107,9 x 55 x 18 мм в сложенном состоянии, его масса составляет 127 граммов. Устройство оснащено внутренним ЖК-экраном диагональю 2,8 дюйма разрешением 240 х 320 пикселей. Кроме того, снаружи установлен второй экран диагональю 0,9 дюйма, который является монохромным. Его можно использовать для просмотра уведомлений о сообщениях, звонках, контроля времени и так далее, пишет Gizmochina.

На задней панели LG Folder 2 располагается 2-мегапиксельная основная камера. Также телефон получил кнопку SOS, которая при быстром трехкратном нажатии совершает звонок на предварительно зарегистрированный номер телефона и отправляет экстренное SMS с информацией о местонахождении.

LG Folder 2 построен на базе однокристальной системы Snapdrgon 210, которую дополняют 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти. Есть возможность установки карт памяти microSD. Телефон работает под управлением Android (версия не указана), емкость аккумулятора составляет 1470 мА•ч.

Телефон будет доступен по цене 162 долларов с 17 апреля в Южной Корее.