Украинцы жалуются на проблемы с мобильной связью: что случилось

В технической поддержке оператора «Киевстар» подтвердили, что у некоторых пользователей действительно могут наблюдаться проблемы с совершением исходящих звонков.

Жители Киева, Днепра, Кривого Рога и других городов Украины жалуются на проблемы со связью мобильного оператора «Киевстар».

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Об этом сообщает Информатор Tech.

Как рассказали жители Киева, проблемы наблюдаются как со связью, так и с мобильным интернетом. В Днепре же проблемы в основном с совершением звонков — пользователи попросту не могут позвонить на нужный номер, ведь вызов сбрасывается. Также некоторые жители Днепра отмечали, что у них нет проблем со связью, так что перебои возможны не у всех.

В технической поддержке оператора «Киевстар» подтвердили, что у некоторых пользователей действительно могут наблюдаться проблемы с совершением исходящих звонков. Также в компании отметили, что подобные трудности с совершением звонков наблюдаются не только в Днепре и Киеве, а по всей территории Украины. «Инженеры компании «Киевстар» уже занимаются устранением технических неполадок», — уверили в техподдержке.

По словам «Киевстар», нормальная работа сети должна была восстановиться ориентировочно к 15:00 30 января.

В пресс-службе “Киевстар” также прокомментировали ситуацию:

Как сообщал УНИАН, мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell подали в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), совместное заявление о перераспределения частот LTE в диапазоне 900 МГц, что что позволит развивать сети мобильного широкополосного доступа на территории Украины и реализует желание абонентов пользоваться интернетом не только в крупных городах, но и в горах, на дорогах и в селах.