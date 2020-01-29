Легендарная раскладушка Motorola Razr снова задерживается

Первая партия устройств распродана в США за сутки, а срок поставки увеличился на 12 дней.

Бренд Motorola 26 января открыл прием предварительных заказов легендарной раскладушки Motorola Razr с гибким экраном. Пока что заказать раскладушку можно только в США — эксклюзивно у оператора Verizon и за немалые $1500. Фактические продажи в США стартуют 6 февраля.

Читайте такжеНовый гибкий смартфон от Samsung: как будет выглядеть и сколько будет стоить (фото)

Но уже на следующий день у желающих заказать устройство датой доставки было указано не 6 февраля, а 18 февраля. Иными словами, продажи закончились, не успев толком начаться — запасы первой партии исчерпаны, пишет itc.ua.

Напомним, Motorola задержала начало продаж в США на месяц как раз по причине слишком высокого спроса. Таким было официальное объяснение. На прошлой неделе Motorola сообщила о готовности начать продажи, назвав новую дату (упомянутое выше 6 февраля). Теперь получается, что Motorola на самом деле подготовилась не достаточно хорошо, так как спрос оказался выше.

Таким образом выходит, либо Motorola снова неправильно оценила спрос, что странно, учитывая, какой ажиотаж вызвал анонс возрожденного Motorola Razr и уже один перенос начала продаж. Или же истинная причина в другом, например, в недостаточно высоком проценте выхода годных гибких панелей из-за чего производитель технически не может изготовить достаточно большое число телефонов.

Ранее производитель предупреждал, что неровности и видимые складки в месте сгиба смартфона за $1500 — это нормально. Как бы там ни было, очевидно одно: первое время раскладушка Motorola Razr будет в дефиците даже в США. Кроме того, как обычно в таких случаях повышенного спроса, активизируются перекупщики, что только все усугубит. И сколько времени уйдет на решение проблемы и запуск продаж в той же Европе – пока можно только гадать.