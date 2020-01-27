Легенда в новом обличье: открыт прием заказов на возрожденную раскладушку Motorola Razr (фото, видео)

Продажи начнутся 6 февраля.

Компания Motorola, входящая в состав китайской Lenovo, открыла первый прием предварительных заказов на возрожденную легендарную раскладушку Motorola Razr.

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Motorola анонсировала Razr с гибким экраном в ноябре и планировала начать продажи в конце 2019 года. Однако выпуск инновационной модели пришлось отложить. И вот, ожидание подошло к концу.

Первым предварительные продажи Motorola Razr открыл американский оператор Verizon. Смартфон стоит 1499,99 долларов (без контракта с помесячной абонентской платой). В ближайшее время можно ожидать и европейского запуска, пишет ixbt.com.

Motorola Razr оснащен гибким экраном Flex View p-OLED диагональю 6,2 дюйма с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142 x 876 пикселей, вспомогательным внешним дисплеем диагональю 2,7 дюйма, сканером отпечатков пальцев в кнопке под экраном, с камерами на 16 Мп и 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 2510 мА·ч.

В основе лежит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. На смартфон установлена операционная система Android 9.0 Pie.