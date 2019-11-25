Азербайджанский оператор купит Vodafone Украина за $734 миллиона

Группа компаний NEQSOL Holding объявила о подписании соглашения своей подконтрольной компанией о приобретении мобильного оператора Vodafone Украина.

Компания OOO Telco Solutions and Investments (является подконтрольной телекоммуникационной компании ООО Bakcell, входящая в международную группу компаний NEQSOL Holding), подписала юридически обязывающее соглашение с ПАО МТС о продаже ее телекоммуникационного бизнеса в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В рамках соглашения, МТС через свою 100%-ную дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100%-ную долю в компании Preludium BV (Нидерланды), являющуюся единственным акционером ЗАО ПФ Украина, за 734 миллиона долларов, в том числе с учетом отсрочки платежа на сумму около 84 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Покупка компании в Украине финансируется преимущественно за счет ресурсов от международных финансовых структур.

Смена собственника не повлияет на операционную деятельность Vodafone Украина. Компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и в дальнейшем будет выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами, говорится в пресс-релизе.

"С приобретением Vodafone Украина, второго на рынке Украины телекоммуникационного оператора, мы продолжаем стратегию расширения международного присутствия и выхода на новые рынки компаний, входящих в группу компаний NEQSOL Holding. Телекоммуникационная отрасль является одним из приоритетных направлений работы нашей группы, поэтому мы постоянно инвестируем в инновационные и надежные телекоммуникационные решения", - заявил Юсиф Джаббаров, СЕО NEQSOL Holding.

Группа компаний NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли. В состав группы входят, в частности, зарегистрированные в Соединенном Королевстве Nobel Oil Services (UK) Limited и Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое имя Nobel Upstream). Холдинг ведет деятельность в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш. Холдинг вошел в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов. Группа инвестирует в проекты с целью создания Цифрового шелкового пути между Европой и Азией. В начале 2010-х годов группа вышла на строительный рынок. Компания Norm является крупнейшим производителем цемента во всем Кавказском регионе.

Bakcell была основана в 1994 году, ее сеть состоит из более 7,5 тысячи базовых станций и охватывает 93% территории (исключая оккупированные) и 99% населения Азербайджана. Bakcell обеспечивает предоставление услуг скоростного мобильного интернета 4G во всех регионах страны.

Vodafone Украина обслуживает 19,7 миллиона абонентов. Чистая прибыль компании в 2018 году составлял 1,8 миллиарда гривень. Компания входит в группу МТС (через две промежуточных юрлица - люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B. V.), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.