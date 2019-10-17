В АМКУ подтвердили: Vodafone могут продать азербайджанскому оператору

В результате сделки Bakcell может получить контроль над управлением частным акционерным обществом «ВФ Украина» - одного из ведущих украинских операторов мобильной связи, работающего под брендом «Vodafone».

Антимонопольный комитет Украины подтвердил вероятность покупки азербайджанским мобильным оператором Bakcell оператора мобильной связи «ВФ Украина», работающего под брендом Vodafone.

Читайте такжеМобильные операторы договорились о перераспределении частот, что позволит через 1,5 года покрыть 4G почти всю Украину

Об этом пресс-служба АМКУ сообщила на запрос УНИАН в письме от 17 октября.

«7 октября 2019 года в Комитет поступила заявка о предоставлении разрешения на концентрацию в виде покупки обществом с ограниченной ответственностью «Бакселл» (г. Баку, Азербайджан) акций компании «Preludium B.V.» (г. Амстердам, Нидерланды) в размере 100% голосов в высшем органе управления компании», - сказано в сообщении.

Кроме того, в АМКУ отметили, что в результате указанной транзакции ООО «Бакселл» может получить контроль над управлением частным акционерным обществом «ВФ Украина» (г. Киев, Украина) – одного из ведущих украинских операторов мобильной связи, работающего под брендом «Vodafone».

Справка УНИАН. «Vodafonе Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.

Bakcell — оператор сотовой связи стандарта GSM, UMTS и LTE в Азербайджане. Компания была основана в 1994 году и стала первой, предоставляющей услуги мобильной связи в стране. Охватывает более 95% населения и около 88% территории Азербайджана.

Bakcell имеет соглашения по голосовому роумингу с 211 операторами в 120 странах мира.