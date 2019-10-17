цей матеріал доступний українською

В АМКУ подтвердили: Vodafone могут продать азербайджанскому оператору

17:01, 17 октября 2019
Связь
188 0
Иллюстрация REUTERS

Антимонопольный комитет Украины подтвердил вероятность покупки азербайджанским мобильным оператором Bakcell оператора мобильной связи «ВФ Украина», работающего под брендом Vodafone.

Читайте такжеМобильные операторы договорились о перераспределении частот, что позволит через 1,5 года покрыть 4G почти всю Украину

Об этом пресс-служба АМКУ сообщила на запрос УНИАН в письме от 17 октября.

«7 октября 2019 года в Комитет поступила заявка о предоставлении разрешения на концентрацию в виде покупки обществом с ограниченной ответственностью «Бакселл» (г. Баку, Азербайджан) акций компании «Preludium B.V.» (г. Амстердам, Нидерланды) в размере 100% голосов в высшем органе управления компании», - сказано в сообщении.

Кроме того, в АМКУ отметили, что в результате указанной транзакции ООО «Бакселл» может получить контроль над управлением частным акционерным обществом «ВФ Украина» (г. Киев, Украина) – одного из ведущих украинских операторов мобильной связи, работающего под брендом «Vodafone».

Справка УНИАН. «Vodafonе Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.

Bakcell — оператор сотовой связи стандарта GSM, UMTS и LTE в Азербайджане. Компания была основана в 1994 году и стала первой, предоставляющей услуги мобильной связи в стране. Охватывает более 95% населения и около 88% территории Азербайджана.

Bakcell имеет соглашения по голосовому роумингу с 211 операторами в 120 странах мира.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #мобильная связь#Vodafone