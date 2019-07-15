Vodafone повышает некоторые тарифы

Также мобильный оператор повышает годовую абонплату в новых тарифах.

Vodafone Украина увеличила с 15 июля стоимость старых тарифов линейки Vodafone Red.

Читайте такжеVodafone подключил еще 40 населенных пунктов к 4G-связи (список)

Так, за Vodafone RED EXTRA S нужно платить 100 грн (вместо 85 грн), а за Vodafone RED EXTRA M — 130 грн (вместо 115 грн), пишет liga.net.

RED EXTRA L будет стоить 190 грн (170 грн).

С 15.07.2019 года стоимость услуг в тарифе Vodafone RED S составит 100 грн/мес; Vodafone RED M – 135 грн/мес; Vodafone RED L – 200 грн/мес.

С 16 июля в тарифе Vodafone SuperNet Start услуга “Год без абонплаты" будет стоить 990 грн (вместо 800 грн), Vodafone SuperNet Pro - 1375 грн (вместо 1100 грн), Vodafone SuperNet - 2035 (вместо 1500 грн).

Vodafone Family Plus на год по Украине будет стоить с 16 июля 880 грн.

Справка УНИАН. "Vodafonе Украина" является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.