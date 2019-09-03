108 мегапикселей: Xiaomi готовится выпустить четыре камерофона

Новые данные указывают, что сейчас в разработке Xiaomi находится минимум четыре новых смартфона со 108-мегапиксельной камерой.

Ранее Xiaomi подтвердила, что она первой в индустрии использует новейший фотосенсор Samsung ISOCELL Bright HMX формата 1/1,33 дюйма рекордного разрешения 108 Мп в будущем флагманском смартфоне.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Предполагается, что этим смартфоном окажется Mi Mix 4, чей выход ожидается в следующем месяце. Но новые данные указывают на то, что сейчас в разработке Xiaomi находится минимум четыре новых смартфона со 108-мегапиксельной камерой. Доказательства обнаружили энтузиасты из сообщества разработчиков XDA Developers в официальном приложении Mi Gallery", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последней версии приложения появилась поддержка просмотра 108-мегапиксельных снимков. В соответствующей части кода упоминаются четыре совместимые модели под кодовыми названиями Tucana, Draco, Umi и Cmi. Надо ли говорить, что эти имена принадлежат пока еще не анонсированным устройствам, который могут выйти на рынок как под брендом Xiaomi, так и в рамках суббренда Redmi. Все они должны получить 108-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright HMX, разработанный Samsung совместно с Xiaomi для камер смартфонов.

"Увы, пока других подробностей нет. Что интересно, источник говорит, что Xiaomi Mi Mix 4 имеет другое кодовое имя. То есть, среди перечисленных моделей его нет. Получается, либо первоначальные слухи о том, что Xiaomi Mi Mix 4 станет первым 108-мегапиксельным смартфоном неверны, либо разработчики пока не добавили его поддержку в приложение Mi Gallery", - подчеркивает издание.

Также инсайдеры указывают, что Xiaomi, которая только на прошлой неделе представила смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, уже готовится к следующей крупной презентации. Мероприятие пройдет в Шанхае 24 сентября. В этот день ожидается анонс Xiaomi Mi Mix 4, а также Xiaomi Mi 9S и новой прошивки MIUI 11 на базе Android 10, чей релиз состоится уже сегодня.