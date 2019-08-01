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Киевстар во 2 квартале 2019: больше инвестиций, развитие 4G, рост дата-трафика

10:28, 01 августа 2019
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Актуально

Скоростной мобильный интернет Киевстар уже доступен почти 70% населения Украины. Сеть 4G национального телеком оператора уже охватила 6609 населенных пунктов. Чтобы обеспечить развитие новых технологий компания во 2 кв 2019 инвестировала значительные средства в увеличение территории 4G и качество связи.

Александр Комаров, президент Киевстар: «Будучи лидером телеком отрасли, Киевстар видит свою миссию в обеспечении доступа к новым технологиям для каждого жителя Украины. Поэтому в первом полугодии мы на 32% увеличили наши капитальные инвестиции и подключили к 4G почти 2500 новых населенных пунктов».

В сравнении с 2 кв 2018 количество абонентов Киевстар, которые пользуются мобильным интернетом, выросло на 16%, а использование дата-трафика - на 85%. Рост обусловлен высоким качеством услуг и доступными тарифами. В частности, во многих тарифных планах оператор предлагает абонентам неограниченный доступ к популярным интернет сервисам: социальные сети, музыкальные и видео сервисы и др. Что интересно, уже более 50% дата трафика абоненты используют в сети 4G. Использование услуг голосовой связи практически не изменилось, и во 2 кв 2019, в среднем, использовано 571 мин на абонента – это один из самых высоких показателей среди стран Европы. При этом средний доход от абонента (ARPU) составил 66 грн, или на 27% больше, чем во 2 кв 2018. 

Количество абонентов, которые используют фиксированный интернет, во 2 кв.2019 достигло почти 1 млн, на 11,5% больше, чем во 2 кв.2018. Средний доход от абонента услуги «Домашний Интернет» увеличился на 4%, по сравнению со 2 кв 2018, до 76 грн.

Чтобы обеспечить развитие 4G и качество мобильной связи, Киевстар во 2 кв 2019 инвестировал 1,152 млрд грн, на 24,3% больше, чем во 2 кв 2018. А за январь-июнь 2019 капитальные инвестиции составили 2,134 млрд грн.

Общий доход компании во 2 кв 2019 увеличился на 24% в сравнении со 2 кв 2018, до 5,624 млрд грн, что обусловлено увеличением на 77% доходов от мобильного интернета. Рост доходов в этом сегменте обусловлен более активным использованием абонентами услуг мобильной передачи данных.

Абонентская база во 2 кв 2019 составила 26,2 млн. Как ранее сообщала компания, в результате развития тарифных предложений с безлимитным трафиком, на телеком рынке Украины продолжается тенденция уменьшения использования абонентами нескольких SIM-карт. Также на телеком рынок влияют негативные демографические процессы.   

Во 2 кв 2019 Киевстар перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на общую сумму свыше 2 млрд грн. В том числе почти 250 млн грн уплачено за использование радиочастот.

Ключевые показатели деятельности Киевстар во 2 кв 2019 в сравнении с 2 кв 2018

Финансовые и операционные показатели (млн грн)

2 кв. 2019

2 кв. 2018

2 кв 2019/2 кв 2018

6 мес 2019

6 мес 2018

6 мес 2019/6 мес 2018

Общий операционный доход

5,624

4,521

24,4%

10,750

8,785

22,4%

Доход от услуг мобильной связи

5,257

4,200

25,2%

10,020

8,149

23,0%

Доход от услуг фиксированной связи

333

297

11,9%

662

593

11,7%

EBITDA

3,656

2,490

46,8%

6,880

4,902

40,3%

Маржа EBITDA

65,0%

55,1%

9,9 п.п.

64,0%

55,8%

8,2 п.п.

Капитальные затраты

1,152

927

24,3%

2,134

1,614

32,3%

Мобильная связь

Общий операционный доход

5,248

4,224

24,2%

10,020

8,192

22,3%

В том числе от услуг передачи данных

2,784

1,574

76,9%

5,238

2,915

79,7%

Абоненты (млн)

26,2

26,5

(1,1%)

В том числе мобильного интернета

15,7

13,5

16,2%

ARPU (грн)

66

52

26,9%

MOU (мин.)

571

580

(1,5%)

Использование дата-трафика (Мбайт/абонент)

3,345

1,811

84,7%

Фиксированная связь

Общий операционный доход

333

297

11,9%

662

593

11,7%

Операционный доход ШПД

215

185

16,6%

424

366

16,0%

Абоненты ШПД (млн)

1,0

0,9

11,5%

ARPU ШПД (грн)

76

73

4,4%

Справка о компании

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G и LTE (4G). Услугами компании пользуется 26,2 млн абонентов.

Акционеры Киевстар – международная группа VEON, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах  NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам.

Киевстар свыше 20 лет работает в Украине, и является крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

За дополнительной информацией обращайтесь: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

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