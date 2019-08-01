Киевстар во 2 квартале 2019: больше инвестиций, развитие 4G, рост дата-трафика
Скоростной мобильный интернет Киевстар уже доступен почти 70% населения Украины. Сеть 4G национального телеком оператора уже охватила 6609 населенных пунктов. Чтобы обеспечить развитие новых технологий компания во 2 кв 2019 инвестировала значительные средства в увеличение территории 4G и качество связи.
Александр Комаров, президент Киевстар: «Будучи лидером телеком отрасли, Киевстар видит свою миссию в обеспечении доступа к новым технологиям для каждого жителя Украины. Поэтому в первом полугодии мы на 32% увеличили наши капитальные инвестиции и подключили к 4G почти 2500 новых населенных пунктов».
В сравнении с 2 кв 2018 количество абонентов Киевстар, которые пользуются мобильным интернетом, выросло на 16%, а использование дата-трафика - на 85%. Рост обусловлен высоким качеством услуг и доступными тарифами. В частности, во многих тарифных планах оператор предлагает абонентам неограниченный доступ к популярным интернет сервисам: социальные сети, музыкальные и видео сервисы и др. Что интересно, уже более 50% дата трафика абоненты используют в сети 4G. Использование услуг голосовой связи практически не изменилось, и во 2 кв 2019, в среднем, использовано 571 мин на абонента – это один из самых высоких показателей среди стран Европы. При этом средний доход от абонента (ARPU) составил 66 грн, или на 27% больше, чем во 2 кв 2018.
Количество абонентов, которые используют фиксированный интернет, во 2 кв.2019 достигло почти 1 млн, на 11,5% больше, чем во 2 кв.2018. Средний доход от абонента услуги «Домашний Интернет» увеличился на 4%, по сравнению со 2 кв 2018, до 76 грн.
Чтобы обеспечить развитие 4G и качество мобильной связи, Киевстар во 2 кв 2019 инвестировал 1,152 млрд грн, на 24,3% больше, чем во 2 кв 2018. А за январь-июнь 2019 капитальные инвестиции составили 2,134 млрд грн.
Общий доход компании во 2 кв 2019 увеличился на 24% в сравнении со 2 кв 2018, до 5,624 млрд грн, что обусловлено увеличением на 77% доходов от мобильного интернета. Рост доходов в этом сегменте обусловлен более активным использованием абонентами услуг мобильной передачи данных.
Абонентская база во 2 кв 2019 составила 26,2 млн. Как ранее сообщала компания, в результате развития тарифных предложений с безлимитным трафиком, на телеком рынке Украины продолжается тенденция уменьшения использования абонентами нескольких SIM-карт. Также на телеком рынок влияют негативные демографические процессы.
Во 2 кв 2019 Киевстар перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на общую сумму свыше 2 млрд грн. В том числе почти 250 млн грн уплачено за использование радиочастот.
Ключевые показатели деятельности Киевстар во 2 кв 2019 в сравнении с 2 кв 2018
Финансовые и операционные показатели (млн грн)
2 кв. 2019
2 кв. 2018
2 кв 2019/2 кв 2018
6 мес 2019
6 мес 2018
6 мес 2019/6 мес 2018
Общий операционный доход
5,624
4,521
24,4%
10,750
8,785
22,4%
Доход от услуг мобильной связи
5,257
4,200
25,2%
10,020
8,149
23,0%
Доход от услуг фиксированной связи
333
297
11,9%
662
593
11,7%
EBITDA
3,656
2,490
46,8%
6,880
4,902
40,3%
Маржа EBITDA
65,0%
55,1%
9,9 п.п.
64,0%
55,8%
8,2 п.п.
Капитальные затраты
1,152
927
24,3%
2,134
1,614
32,3%
Мобильная связь
Общий операционный доход
5,248
4,224
24,2%
10,020
8,192
22,3%
В том числе от услуг передачи данных
2,784
1,574
76,9%
5,238
2,915
79,7%
Абоненты (млн)
26,2
26,5
(1,1%)
В том числе мобильного интернета
15,7
13,5
16,2%
ARPU (грн)
66
52
26,9%
MOU (мин.)
571
580
(1,5%)
Использование дата-трафика (Мбайт/абонент)
3,345
1,811
84,7%
Фиксированная связь
Общий операционный доход
333
297
11,9%
662
593
11,7%
Операционный доход ШПД
215
185
16,6%
424
366
16,0%
Абоненты ШПД (млн)
1,0
0,9
11,5%
ARPU ШПД (грн)
76
73
4,4%
Справка о компании
Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G и LTE (4G). Услугами компании пользуется 26,2 млн абонентов.
Акционеры Киевстар – международная группа VEON, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам.
Киевстар свыше 20 лет работает в Украине, и является крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.
За дополнительной информацией обращайтесь: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.