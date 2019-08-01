Киевстар во 2 квартале 2019: больше инвестиций, развитие 4G, рост дата-трафика

Скоростной мобильный интернет Киевстар уже доступен почти 70% населения Украины. Сеть 4G национального телеком оператора уже охватила 6609 населенных пунктов. Чтобы обеспечить развитие новых технологий компания во 2 кв 2019 инвестировала значительные средства в увеличение территории 4G и качество связи.

Александр Комаров, президент Киевстар: «Будучи лидером телеком отрасли, Киевстар видит свою миссию в обеспечении доступа к новым технологиям для каждого жителя Украины. Поэтому в первом полугодии мы на 32% увеличили наши капитальные инвестиции и подключили к 4G почти 2500 новых населенных пунктов».

В сравнении с 2 кв 2018 количество абонентов Киевстар, которые пользуются мобильным интернетом, выросло на 16%, а использование дата-трафика - на 85%. Рост обусловлен высоким качеством услуг и доступными тарифами. В частности, во многих тарифных планах оператор предлагает абонентам неограниченный доступ к популярным интернет сервисам: социальные сети, музыкальные и видео сервисы и др. Что интересно, уже более 50% дата трафика абоненты используют в сети 4G. Использование услуг голосовой связи практически не изменилось, и во 2 кв 2019, в среднем, использовано 571 мин на абонента – это один из самых высоких показателей среди стран Европы. При этом средний доход от абонента (ARPU) составил 66 грн, или на 27% больше, чем во 2 кв 2018.

Количество абонентов, которые используют фиксированный интернет, во 2 кв.2019 достигло почти 1 млн, на 11,5% больше, чем во 2 кв.2018. Средний доход от абонента услуги «Домашний Интернет» увеличился на 4%, по сравнению со 2 кв 2018, до 76 грн.

Чтобы обеспечить развитие 4G и качество мобильной связи, Киевстар во 2 кв 2019 инвестировал 1,152 млрд грн, на 24,3% больше, чем во 2 кв 2018. А за январь-июнь 2019 капитальные инвестиции составили 2,134 млрд грн.

Общий доход компании во 2 кв 2019 увеличился на 24% в сравнении со 2 кв 2018, до 5,624 млрд грн, что обусловлено увеличением на 77% доходов от мобильного интернета. Рост доходов в этом сегменте обусловлен более активным использованием абонентами услуг мобильной передачи данных.

Абонентская база во 2 кв 2019 составила 26,2 млн. Как ранее сообщала компания, в результате развития тарифных предложений с безлимитным трафиком, на телеком рынке Украины продолжается тенденция уменьшения использования абонентами нескольких SIM-карт. Также на телеком рынок влияют негативные демографические процессы.

Во 2 кв 2019 Киевстар перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на общую сумму свыше 2 млрд грн. В том числе почти 250 млн грн уплачено за использование радиочастот.

Ключевые показатели деятельности Киевстар во 2 кв 2019 в сравнении с 2 кв 2018

Финансовые и операционные показатели (млн грн) 2 кв. 2019 2 кв. 2018 2 кв 2019/2 кв 2018 6 мес 2019 6 мес 2018 6 мес 2019/6 мес 2018 Общий операционный доход 5,624 4,521 24,4% 10,750 8,785 22,4% Доход от услуг мобильной связи 5,257 4,200 25,2% 10,020 8,149 23,0% Доход от услуг фиксированной связи 333 297 11,9% 662 593 11,7% EBITDA 3,656 2,490 46,8% 6,880 4,902 40,3% Маржа EBITDA 65,0% 55,1% 9,9 п.п. 64,0% 55,8% 8,2 п.п. Капитальные затраты 1,152 927 24,3% 2,134 1,614 32,3% Мобильная связь Общий операционный доход 5,248 4,224 24,2% 10,020 8,192 22,3% В том числе от услуг передачи данных 2,784 1,574 76,9% 5,238 2,915 79,7% Абоненты (млн) 26,2 26,5 (1,1%) В том числе мобильного интернета 15,7 13,5 16,2% ARPU (грн) 66 52 26,9% MOU (мин.) 571 580 (1,5%) Использование дата-трафика (Мбайт/абонент) 3,345 1,811 84,7% Фиксированная связь Общий операционный доход 333 297 11,9% 662 593 11,7% Операционный доход ШПД 215 185 16,6% 424 366 16,0% Абоненты ШПД (млн) 1,0 0,9 11,5% ARPU ШПД (грн) 76 73 4,4%

Справка о компании

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G и LTE (4G). Услугами компании пользуется 26,2 млн абонентов.

Акционеры Киевстар – международная группа VEON, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам.

Киевстар свыше 20 лет работает в Украине, и является крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

За дополнительной информацией обращайтесь: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.