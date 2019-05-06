Киберполиция закрыла четыре популярных пиратских онлайн-кинотеатра (фото)

В частности, сайт Kinogo, который является одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах сети интернет.

Киберполиция совместно со следователями Национальной полиции прекратили деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top и kino-hd.top, сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, ежедневно эти сайты насчитывали более 100 тысяч просмотров, а сайт Kinogo является одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах сети интернет.

"Ежемесячно за рекламу на пиратских онлайн-кинотеатрах злоумышленники получали несколько тысяч долларов, которые распределяли между собой. Один из сообщников - действующий сотрудник фискальной службы Украины", - отмечается в сообщении.

По данным киберполиции, к администрированию и продвижению этих пиратских ресурсов были причастны двое братьев из Днепропетровской области 38 и 32 лет.

"Для охвата более широкой аудитории они распространяли информацию о деятельности своих ресурсов в социальных сетях, создавая соответствующие публичные группы",- говорится в сообщении.

Киберполиция провела обыски по месту жительства злоумышленников. Кроме того, обыск проведен на рабочем месте одного из фигурантов дела - в служебном помещении регионального управления Государственной фискальной службы Украины. По результатам обысков правоохранители изъяли и направили на экспертизу технику, с помощью которой осуществлялась деятельность пиратских веб-ресурсов.

Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Злоумышленникам грозит штраф или лишение свободы до шести лет.

Напомним, 8 апреля киберполиция начала всеукраинскую операцию «Пират», направленную на противодействие пиратству в Украине.

Как сообщал УНИАН, в декабря 2018 года киберполиция прекратила деятельность одной из самых известных онлайн-платформ в DarkNet по продаже персональных данных пользователей сети.