Запрет на анонимность: в России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

С 5 мая все мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона. Идентификация будет считаться пройденной только после получения ответа от сотового оператора, что номер действительно принадлежит пользователю.

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

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Соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подписал 27 октября минувшего года, опубликовано оно было 6 ноября. В тексте документа сказано, что постановление вступает в силу через 180 дней с момента опубликования, пишет РБК.

Согласно постановлению идентификация пользователя будет проходить следующим образом: мессенджеры будут запрашивать информацию о пользователе у сотового оператора, тот обязан будет предоставить запрашиваемые данные в течение 20 минут. В случае если оператор не предоставит информацию о пользователе или в базе данных не окажется соответствующих сведений, идентификация не будет считаться пройденной.

Сотовый оператор со своей стороны, согласно постановлению правительства, обязан вносить в свои базы данных как сведения о том, каким приложением пользуется абонент, так и уникальный код его идентификации.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснял, что новые правила идентификации пользователей мессенджеров помогут «созданию безопасной коммуникационной среды». Он подчеркивал, что пользователи могут использовать при общении в мессенджерах не свои номера телефонов, а анонимность затрудняет работу правоохранителей.