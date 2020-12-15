15 декабря 2020 г. группа 1+1 media (ТОВ «ТРК «Студія 1+1») получила подтверждение о том, что компания вошла в список официальных членов международной ассоциации по признанию и защите форматов FRAPA (Format Recognition and Protection Association). Отныне медиахолдинг получит дополнительную защиту своей интеллектуальной собственности на международном уровне и, как авторизированный член FRAPA, также и доступ к ряду сервисов, связанных с отстаиванием прав компаний-участников ассоциации, в частности: регистрации формата, изучению экспертами и выдача ими заключений касательно вопросов возможного плагиата, создание библии формата, консультаций насчет рыночной оценки стоимости и т.п.

«Среди членов и руководства FRAPA – авторитетные вещатели, форматчики, дистрибьюторы, продюсеры и другие представители медиаиндустрии со всего мира. Членство украинского медиахолдинга в ассоциации, которая бдит правила fair play между вещателями всего мира, даёт нам надежду на то, что украинская ТВ-индустрия выйдет на новую ступень развития и зарекомендует себя должным образом на международной арене. Как компания, которая придерживается принципов честной конкуренции и взаимоуважения между всеми участниками украинского и мирового рынка, а также борется с пиратством на всех уровнях, мы хотим, чтобы опыт 1+1 media пригодился и другим компания. Вопреки тому, что решения организации не имеют законодательной силы, членство в структуре предоставляет ее участникам множество преимуществ и возможностей в сфере авторского права», – комментирует Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Особенностью и ключевым отличием FRAPA от классических юридических организаций является то, что ассоциация стремится решить любые споры среди медийщиков путем досудебного урегулирования, предлагает услуги медиации и апеллирует, в первую очередь, к нормам морали. Деятельность ассоциации распространяется не только на ее членов: FRAPA уже несколько лет сотрудничает с WIPO (Всемирная организация интеллектуальной собственности), являясь советником касательно решения вопросов насчет авторских прав в досудебном порядке.