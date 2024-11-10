Адвокат стороны защиты Артем Трекке заявил, что не видит в этом решении никаких проблем, учитывая полное отсутствие состава и события преступления в действиях подзащитных, отсутствие убытков и истечение предельных сроков досудебного расследования. Об этом сообщает издание Oboz со ссылкой на комментарий адвоката.

Он напомнил, что именно ВАКС, включая его апелляционную палату и два разных прокурора САП уже принимали решения, которыми оставили в силе постановление прокурора о закрытии этого дела. Это по его мнению означает, что в перспективу этого дела не верят даже сами антикоррупционные органы и антикоррупционный суд.

Данное дело было уже полностью выиграно защитой в первой и апелляционной инстанции ВАКС и началось снова по тем же самым обстоятельствам с применением непроцессуальных решений и нарушением базовых международных принципов и стандартов уголовной юстиции, утверждает адвокат.

Видео дня

По словам адвоката, эта искусственная реанимация дела состоялась в тот момент, когда из-за активной фазы бомбардировки объектов энергетики все ресурсы и внимание энергетиков были направлены на экстренное восстановление разрушенной Россией инфраструктуры, чем воспользовались инициаторы абсолютно безосновательного дела "Роттердам+" и его заинтересанты.

Как сообщалось ранее, расследование дела "Роттердам+" продолжалось более 7 лет - с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело за отсутствием состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

Три раза законность закрытия дела подтверждал ВАКС, в том числе в апелляционной инстанции. Суд также подтвердил отсутствие потерпевших по этому делу, соответствующее решение вступило в законную силу.

Невиновность подозреваемых по делу лиц и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз, в том числе государственных и международных.