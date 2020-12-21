Известный блогер и журналист Сергей Иванов призвал Дениса Шмыгаля не создавать «окон возможностей» для российских товаров в 2021 году.

25 ноября Кабинет министров Украины продлил торговые санкции в отношении большого перечня товаров из РФ, запретив их ввоз на территорию Украины до конца 2021 года. Решение было принято единодушно, ведь никакой торговли с агрессором быть не может. Прошел месяц, а соответствующее решение до сих пор официально не обнародовано.

Об этом на своей странице в сети Фейсбук пишет блогер и журналист Сергей Иванов.

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"Очевидно, что такая волокита с публикацией столь важного решения правительства, которая легитимизирует его, может быть обусловлена лишь одним фактором - документ не подписывает премьер-министр Шмыгаль. Я предполагаю, что это может быть стечение обстоятельств или какая-то техническая задержка - может бумаги не хватает или чернила в ручке закончились, все знают, как непросто в наши дни найти чернила - но на самом деле нет, не предполагаю. Слишком много факторов свидетельствуют против версии "совпадения", - пишет Иванов.

Журналист утверждает, что срок действия предыдущего эмбарго на российские товары истекает 1 января 2021 года.

"Учитывая, что до нового года осталась всего одна неделя, вполне вероятно, что уже с 1 января в Украину хлынет российский импорт: фармацевтика, металл, вагоны, удобрения, сельскохозяйственная продукция, в частности – овощи, сахар и много других российских товаров, для которых украинский рынок был закрыт в течение длительного периода. Это десятки миллионов гривен в день", - предостерегает он.

При этом блогер добавляет, что режим жестких торговых ограничений со стороны РФ в отношении Украины, а также персональных санкций к украинским гражданам, работает и строго соблюдается. Кроме того, оккупация Крыма и Донбасса делает невозможным любое сотрудничество с Россией для Украины.

"Следовательно я не вижу ни одной рациональной причины, которая смогла бы заставить Шмыгаля не подписывать документ, и это дает мне основания подозревать, что в этой ситуации могут иметь место какие-то договорняки и даже сознательная задержка введения санкций в отношении государства-агрессора", - пишет Иванов.

По мнению журналиста, такой саботаж может сыграть на пользу российской экономической экспансии в Украину.

"Надеюсь, что наше внимание поможет премьеру наконец собраться с духом и поставить подпись на этот документ как можно скорее, а его обнародование произойдет до 1 января 2021 года, чтобы не создавать "окна возможностей" для российского хлама в первые дни или недели нового года", - заключает Сергей Иванов.

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Автор: УНИАН