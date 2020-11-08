Кроссовки могут выдержать до 2,4 млн шагов.

Стартап Thousand Fell (США) создает первые в мире кроссовки, полностью пригодные для вторичной переработки.

Об этом сообщает Greenqueen.

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Бренд Thousand Fell, стремясь изменить реальность обувной индустрии, когда 97% продукции оказывается на свалках, создал линейку кроссовок из материалов, которые можно на 100% переработать.

Покрытие кроссовок представляет собой смолу на биологической основе, изготовленную из кукурузных отходов. Касторовое масло используется для смягчения самого покрытия, а барьер из натурального кварца обеспечивает его водостойкость и защиту от пятен. При этом кроссовки Thousand Fells сверхпрочные — и могут выдерживают до 2,4 млн шагов.

«Каждая пара сочетает в себе продуманный дизайн с современными и экологически чистыми материалами, что делает их прочными, удобными и пригодными для вторичной переработки. Наша продукция рассчитана на длительный срок службы», — говорится в заявлении компании.

Топовые модели этой осени

В сентябре 2020 года были названы топ-3 модели кроссовок, которые будут на пике популярности этой осенью.

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Автор: УНИАН