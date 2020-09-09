Качественные кроссовки спасут вас от холода.

Кроссовки должны быть не только красивыми и удобными, но еще и качественными. Ведь их главная функция - это защитить ваши ноги от холода. Осенью важно, чтобы они не промокали, ведь это период, когда идут дожди.

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Спортивные

Спортивные кроссовки лучше выбирать в специализированных магазинах. Обратите внимание, что они должны быть массивными, а подошва - объемной. Это важно, чтобы защитить ваши ножки от промокания.

На небольшом платформе

И это вовсе не о тех самых кроссовках, в которых была сделана танкетка. Небольшая платформа придаст кроссовкам некой свежести.

Сникерсы

Уже несколько сезонов подряд сникерсы остаются одними из самых популярных. Они идеально сочетаются как с романтическими платьями, так и со спортивными костюмами. Эта обувь является универсальной и украсит ваши ножки прохладной осенью.

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Автор: Диана Могилевич