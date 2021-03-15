Новый законопроект поможет "вывести" из тени нелегальных операторов рекламного рынка.

В Верховной Раде планируют до конца весны принять новый закон о наружной рекламе, чтобы устранить различные юридические коллизии и навести порядок на рынке наружной рекламы в Украине.

Читайте такжеКиевские коммунальщики сняли с билбордов рекламу с пророссийской пропагандой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили участники круглого стола по обсуждению законопроекта №5094 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательного регулирования в области наружной рекламы».

Народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев отметил, что законодательство, регулирующее сферу наружной рекламы в Украине, является крайне устаревшим и требует обновления.

В связи с этим, по его словам, народные депутаты вместе с представителями рекламной индустрии и общественности разработали новый законопроект, в котором учли соответствующие законодательные инициативы, над которыми велась работа в предыдущем созыве парламента, а также опыт украинских городов, которые внедряли изменения на рынке наружной рекламы (речь идет о Киеве, Харькове, Днепре и некоторых других городах).

Потураев убежден, что удалось разработать очень удачный законопроект. Он выразил надежду, что Верховная Рада поддержит этот документ.

“В (сессионном) зале, я убежден, будет консенсус... Я надеюсь, что индустрия уже к концу весны наконец-то получит современный, качественный, прозрачный и действенный закон”, - подчеркнул Потураев.

Кроме того, как сказал Потураев, отдельно парламент должен внести изменения в Бюджетный кодекс, чтобы Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») получало средства за конструкции, которые устанавливают на автодорогах государственного значения.

В свою очередь народный депутат из фракции «Голос» Олег Макаров отметил, что цель принятия законопроекта – содействие гармонизации и согласованию законодательства в сфере размещения наружной рекламы.

“Мы знаем, что разные законодательные акты по-разному регулируют одни и те же вопросы в некоторых случаях или вообще их не регулируют. Собственно те коллизии, которые существуют, мы хотели бы их убрать, - разночтения между законами, и ввести единый порядок регулирования комплексной процедуры выдачи, отказа, аннулирования или продление лицензий и разрешений на размещение внешней рекламы”, - сказал Макаров.

Также он добавил, что необходимо четко урегулировать вопрос платы за пользование местами размещения рекламы, а также за демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций.

Макаров добавил, что в городах, областях существуют различные правила размещения наружной рекламы.

“Очевидно, что надо это унифицировать путем внесения изменений в законы, принятием нашего закона”, - добавил он.

По его словам, законопроект обеспечит новое сбалансированное распределение полномочий по регулированию в сфере размещения наружной рекламы и осуществления разрешительно-согласительных функций между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васильев уточнил, что законопроект четко определит условия размещения средств внешней рекламы за пределами населенных пунктов, что позволит демонтировать незаконно установленные конструкции.

По его словам, в законопроекте предлагается передать «Укравтодору» полномочия по выдаче разрешений на размещение наружной рекламы на государственных дорогах. Также это агентство будет уполномочено объяснять, почему нельзя ставить рекламные конструкции в определенных местах на обочинах дорог.

“Все выплаты, которые там идут, мы предлагаем передать в дорожный фонд, для примера, на развитие безопасности дорожного движения”, - сказал депутат.

Сейчас «Укравтодор» не имеет полномочий демонтировать незаконные билборды на обочинах дорог. Депутаты в законопроекте предлагают пронумеровать каждый рекламный щит и нанести на них QR-коды, чтобы можно было сразу узнавать, кто является владельцем бордов.

Вместе с тем народный депутат от "Слуги народа" Павел Сушко сообщил, что новый законопроект будет способствовать тому, чтобы реклама на улицах гармонично вписывалась в городской или загородный ландшафт. Также планируется урегулировать вопрос размещения социальной рекламы, чтобы не было манипуляций.

“Мы определили детальный перечень сфер, где применяется социальная реклама. В частности речь идет о важности толерантности к людям с инвалидностью, здоровом образе жизни, охране природы, сохранении энергоресурсов, профилактике правонарушений, государственном суверенитете, безопасности и обороне, патриотическом воспитании, освещении общегосударственных, местных и общественных мероприятий и событий”, - сказал Сушко.

Кроме того, новый законопроект будет способствовать увеличению поступлений в бюджет от рекламы.

“Мы ни в коем случае не планируем давить на бизнес, но мы говорим, что платить должны все, а не так, что одни платят, а другие избегают этого. Благодаря выведению из «тени» той части рынка, которая сейчас находится в тени, мы планируем увеличить поступления в бюджет в два раза”, - сказал Сушко.

В свою очередь директор компании BigBoard Юрий Чаруха заявил, что на разработку и принятие такого законопроекта представители рекламного бизнеса ожидали более 10 лет, потому что определенные юридические коллизии мешают развиваться рекламной отрасли. Также эти коллизии мешают городам иметь качественные рекламные конструкции и качественную городскую инфраструктуру, отвечающую европейским и международным стандартам.

По его убеждению, после вступления законопроекта в силу бизнес получит возможность надежно инвестировать большие средства в развитие городской инфраструктуры”.

Директор компании "Октагон-Аутдор" Александр Диденко добавил, что четкие правила создадут предпринимателям гарантии для инвестирования в долгосрочные программы.

“Важно, чтобы эти правила были построены на балансе интересов. Что очень важно в этом проекте закона – это баланс интересов. Есть интересы жителей города, интересы городской власти, бизнеса, который занимается наружной рекламой, интересы заказчиков этой рекламы. Мне кажется, что в этом законопроекте этот баланс найден”, - сказал Диденко.

Директор PRIME Group Екатерина Храмова ожидает, что благодаря этому законопроекту должны увеличиться поступления в бюджет, поскольку он предусматривает создание четкого реестра законных операторов рекламного рынка, что заставит незаконных операторов легализоваться.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН