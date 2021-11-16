На объекте продолжаются внутренние работы, поделились в Днепропетровской ОГА.

В Никополе Днепропетровской области завершается строительство первого в городе спорткомплекса с бассейном, который создается по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". На объекте продолжается внутренняя отделка, сообщила Днепропетровская ОГА.

В данный момент строители завершают укладку плитки и шпаклевку стен под покраску. Параллельно устраиваются электрокоммуникации. На финишном этапе монтаж энергоэффективного вентилируемого фасада здания. Также установлены окна и большие витражи. В среднем на объекте в две смены работают более 70 строителей.

"Продолжаем развивать на Днепропетровщине спортивную инфраструктуру. Обновляем пришкольные стадионы. Модернизируем две большие арены в Кривом Роге. Строим сразу три новых бассейна. Один из них – в Никополе", – заявил первый заместитель главы ОГА Владимир Орлов.

Спортивно-оздоровительный комплекс будет состоять из двух частей. Одна – административная, там обустроят раздевалки, душевые и тренерские.

В другом крыле установлены чаши большого и малого бассейнов. Взрослый – 25-метровый, детский – вдвое меньше. Бассейны будут вмещать 100 посетителей, а трибуны будут рассчитаны еще на 50 мест.

"Будет модерновое яркое здание. Полностью приспособленное для людей с инвалидностью. На входе предусмотрен пандус и тактильная плитка, специальные указатели шрифтом Брайля. В обоих бассейнах – подъемники", – рассказал гендиректор подрядной компании Сергей Гавриленко.

Спорткомплекс оснастят умным оборудованием: системы отопления, вентиляции и очистки воды будут объединены в единый центр, что позволит поддерживать комфортный микроклимат внутри. Ультрафиолетовый фильтр будет дезинфицировать воду.

Кроме этого, территорию вокруг почти закончили выкладывать тротуарной плиткой. Рядом со зданием будут высажены лиственные и хвойные деревья.

Напомним, ранее сообщалось, что, кроме развития спортивных объектов, программа Президента Зеленского "Большая стройка" со следующего года начнет создание в каждой громаде современного парка досуга.

Автор: Иван Бойко