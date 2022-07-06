По словам гендиректора компании, представители Бюро экономической безопасности 24 июня безосновательно пришли на склад "Филипп Моррис" в Киеве для проведения обыска.

ЧАО "Филипп Моррис Украина" поддерживает действия украинских органов власти по восстановлению экономики, улучшению инвестклимата и условиям ведения бизнеса, однако за последние несколько месяцев компания сталкивается с многочисленными необоснованными претензиями со стороны властей.

Об этом заявил генеральный директор компании Максим Барабаш в блицинтервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Из-за остановки производства в Украине мы переориентировались на импорт и сразу столкнулись с более чем недельным простоем нашей продукции на таможне из-за бюрократических процедур по расчету НДС с табачных изделий. Затем работа наших складов была парализована фактическими проверками ДПС с безосновательными обвинениями. А любая задержка в реализации нашей продукции – это потерянные продажи и, соответственно, неуплаченный акциз, объем которого может достигать 100 млн грн в день", – рассказал Барабаш.

Он отметил, что такие задержки особенно удивительны в условиях полномасштабного вторжения РФ, когда стране нужны деньги из-за колоссального дефицита госбюджета.

По словам гендиректора компании, представители Бюро экономической безопасности (БЭБ) 24 июня пришли на склад "Филип Моррис" в Киеве для проведения обыска – неотложного следственного действия, которое длилось несколько дней, в частности, во время воздушных тревог.

"По нашему мнению, никаких правовых оснований для проведения обыска у представителей БЭБ не было. В результате была временно изъята партия сигарет с иностранной маркировкой. Этот товар был произведен еще до войны для рынка Японии и в силу очевидных обстоятельств не может быть экспортирован. Товар законно хранится на складах", – пояснил Барабаш.

Руководитель подчеркнул, что такая ситуация мешает нормальной работе бизнеса и приводит к недополучению государством миллионов гривень налогов, а компания несет значительных временных затрат "на объяснение очевидных вещей".

Другой вопрос, который сейчас решает компания, – это исчезновение с таможенного склада в одном из аэропортов Украины крупной партии сигарет, которую "Филипп Моррис" планировала экспортировать в Японию. Сейчас компания выясняет, при каких обстоятельствах и куда они исчезли, и не исключает, что украденные сигареты уже могли появиться в продаже на теневом рынке.

"Для того, чтобы инвесторам было интересно участвовать в озвученных в Лугано программах восстановления, власть должна сделать конкретные шаги, чтобы бизнесу не приходилось сталкиваться с такими действиями представителей органов государственной власти, с которыми мы постоянно сталкиваемся", – констатировал Барабаш.

Philip Morris International, в которую входит ЧАО "Филип Моррис Украина" – один из крупнейших мировых производителей табачных изделий.

В Украине компания работает более 20 лет, является владелицей фабрики в Харьковской области. На предприятиях компании до российского вторжения работали около 1,3 тыс. человек. До войны фабрика была экспортным хабом для более чем 20 стран мира, в частности, таких крупных рынков, как Япония и Египет.

ЧАО "Филип Моррис Украина" в 2020 году нарастило чистую прибыль на 5% по сравнению с 2019 годом – до 2,73 млрд грн, активы за год выросли на 18% – до 11,51 млрд грн, а нераспределенная прибыль – на 55, 5%, до 7,79 млрд. грн.