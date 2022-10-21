Речь идет о проверке предприятий Маска на соответствие требованиям национальной безопасности.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в администрации президента США Джо Байдена заявили о возможных проверках бизнеса Илона Маска.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как говорится в материале, речь идет о проверке предприятий Маска на соответствие требованиям национальной безопасности. Также не исключена проверка сделки по покупке Twitter за $44 млрд спутниковой сетью Starlink компании SpaceX.

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Одним из элементов сделки с Twitter на $44 млрд является присутствие иностранных инвесторов в консорциуме Маска. В группу входят принц Аль-Валид бин Талал из Саудовской Аравии, криптобиржа Binance, основанная и управляемая уроженцем Китая и фонд национального благосостояния Катара.

Американские чиновники обеспокоены планами Маска по покупке Twitter с группой иностранных инвесторов. Сейчас чиновники в правительстве США и разведке взвешивают доступные инструменты которые позволили бы федеральному правительству проверить предприятия Маска на предмет рисков для национальной безопасности.

Илон Маск, Starlink и Украина:

Около 20 тысяч спутниковых единиц Starlink было передано Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале.

Starlink – проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

13 компания Илона Маска обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий. По утверждениям SpaceX, на это финансирование понадобится более $120 млн до конца этого года и еще около $400 млн на следующие 12 месяцев.

Впрочем, буквально на следующий день Маск сообщил, что все-таки продолжит финансировать Starlink в Украине.

"Черт с ним... несмотря на то, что Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто будем продолжать бесплатно финансировать правительство Украины", - заявил он.

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