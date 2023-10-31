С ноября для украинцев открываются 6200 отделений Почты Канады.

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" с 1 ноября снижает тарифы на доставку посылок из Канады в Украину на 20%, а из Украины в Канаду – на 10%. Как сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, отныне для украинцев открываются 6200 отделений Почты Канады.

"Не нужно ехать в Торонто или Онтарио (что делает посылку дороже). Отправлять ее можно из любого отделения Canada Post в Украину и соответственно из Украины на любой адрес получателя по всей Канаде", – отметил Смелянский в Telegram.

Он также добавил, что "Укрпочта" продлевает действие 18% скидки на доставку мелких пакетов Prime до 2 кг в 2024 году. По его словам, такой вид отправлений является самым популярным среди украинцев. Цена стартует от 7,5 доллара за отправку.

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Кроме того, отныне посылки из Украины будут отправляться в три аэропорта Канады: Торонто, Монреаль и Ванкувер.

Таким образом, время доставки по самой Канаде составит от 1 до 4 дней. В целом сейчас доставка из любого населенного пункта Украины в Канаду составляет от 8 до 16 дней для львиной части объемов.

"Укрпочта" – последние новости

В сентябре почтовый оператор ввел в обращение марку, посвященную военной награде – "Крест боевых заслуг". Тираж нового почтового блока составляет 450 000 марок. Количество марок в листе – 6. Стоимость листа составляет 90 грн.

В октябре 191 страна Всемирного Почтового Союза поддержала Украину и "Укрпочту" на IV Конгрессе в Саудовской Аравии. Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что компания сможет более эффективно восстанавливать пострадавшие почтовые отделения и инфраструктуру, а также быстрее возвращать связь между родными.

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