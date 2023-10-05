Почти 200 стран Всемирного Почтового Союза поддержали Украину и "Укрпочту".

Пока "Новая Почта" открывает отделение за границей, национальный почтовый оператор "Укрпочта" ищет способы снизить тарифы на международную отправку для украинцев через подписание соглашений с почтами стран-партнеров.

Как сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Telegram, 191 страна Всемирного Почтового Союза поддержала Украину и "Укрпочту" на IV Конгрессе в Саудовской Аравии.

"Это настоящий прецедент со времен Второй мировой, когда союз, созданный, как специальное учреждение ООН, зафиксировал такого типа поддержку и даже создал Фонд солидарности", - отметил Смелянский.

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По его словам, "Укрпочта" теперь сможет еще эффективнее восстанавливать пострадавшие почтовые отделения и инфраструктуру, а главное - быстрее возвращать связь между родными.

"А некоторые ближайшие друзья Украины не просто проголосовали, но и подписали с нами соглашения о снижении тарифов на международную отправку для украинцев", - добавил гендиректор "Укрпочты".

"Укрпочта" - последние новости

14 сентября "Укрпочта" ввела новую почтовую марку "Города Героев. Харьковщина" в честь годовщины освобождения от россиян городов региона - Балаклеи, Изюма, Купянска.

25 сентября "Укрпочта" презентовала почтовый выпуск с иностранной военной техникой "Оружие Победы. Мир с Украиной", который является продолжением одноименного благотворительного выпуска 2022 года. Тираж почтового блока составлял 160 000 экземпляров.

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