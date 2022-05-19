Я горжусь тем, что я украинец, сказал Николай Удянский.

Николай Удянский, известный украинский предприниматель, специалист в области информационных технологий и блокчейна, получил награду в категории Digital currency influencer на World Influencers and Bloggers Awards (WIBA).

World Influencers and Bloggers Awards (WIBA) - первая глобальная платформа в индустрии инфлюенсеров для бизнес-нетворкинга.

Николай Удянский получил награду наряду с топовыми инфлюенсерами со всего мира. Среди них - Коко Роша, Нусрет Гёкче, Талия Зореф, Джанлука Вакки, Эллен фон Унверт, Алек Монополи, Хаби и другие.

"Я благодарен за эту награду. Я горжусь тем, что я украинец и горжусь тем, что я здесь. Спасибо, что поддерживаете Украину. Мы все сейчас как одна семья и у нас у всех одна проблема. Слава Україні!", - сказал Удянский со сцены.

Помимо Удянского, награды получили еще два украинских инфлюенсера - Евгений Клопотенко, известный украинский шеф-повар, и кот Степан, блогер.

Николай Удянский - генеральный директор Prof-IT и глобальной маркетинговой компании PRMR, совладелец холдинга Parlament Media Group. Президент холдинга EHOLD.