Всего с начала работы "Украинского коридора" более 40 стран получило почти 28 млн тонн грузов.

Украина экспортировала по временному морскому коридору рекордные 8 млн тонн грузов в феврале, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Грузооборот портов Большой Одессы в самом коротком месяце года составил 8 млн тонн, из которых 5,2 – продукция украинских аграриев. Это рекордные показатели экспорта не только "Украинским коридором", а и во времена полномасштабного вторжения", – отметил министр.

Он отметил, что Украина постепенно приближается к довоенным показателям экспорта через эти порты. По его словам, сегодня более 90% всего агроэкспорта идет через порты Большой Одессы и Дунайские порты.

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При этом Украина остается одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности.

Отмечается, что с начала работы "Украинского коридора" почти 28 млн тонн грузов получили 42 страны, из которых 19 млн тонн – это зерновые и масличные.

"Сейчас на подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 113 судов, которые должны экспортировать почти 3 млн тонн грузов", – добавил Кубраков.

Украинский экспорт: что известно

Ранее сообщалось, что в январе Украина экспортировала рекордное количество продукции с самого начала полномасштабной войны.

Это стало возможным благодаря тому, что Украина не позволила российскому флоту беспрепятственно действовать в западной части Черного моря.

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