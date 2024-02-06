Мессенджер имеет множество преимуществ, одно из них - понятные алгоритмы работы.

В 2020 году к компании Promodo обратился самый большой интернет-магазин Украины ROZETKA. Число посетителей на сайте за месяц превышает более 39 млн человек, по всей стране функционирует более 270 пунктов доставки заказов. Задача заключалась в том, чтобы раскрутить телеграмм-канал для онлайн-ритейлера, создать контент, который заинтересует аудиторию и поможет продвигать бизнес.

Почему нужно продвигать канал в Telegram

У мессенджера есть множество преимуществ:

добавление активных гиперссылок, что удобно для сбора прямых лидов;

наличие встроенного редактора для форматирования больших текстов;

высокая доля платежеспособных клиентов;

хронология событий и понятные алгоритмы работы;

небольшое количество подписок у людей, что упрощает борьбу за внимание.

Тенденции Telegram на момент старта

Точных данных о количестве украинцев в приложении нет, поэтому примером можно взять один из самых популярных каналов в апреле 2022 года — канал Президента Украины Владимира Зеленского Zelenskiy / Official. Количество подписчиков на тот момент достигло 1432035. Охват — 2611189.

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Как все начиналось

Сначала Telegram-канал создали редакторы YouTube-канала магазина ROZETKA, руководившие им от своего имени и публиковавшие одинаковый контент на обеих платформах.

Впоследствии специалисты Promodo развивали канал и создавали уникальный контент, касающийся сферы технологических инноваций.

Как привлекли первые десять тысяч подписчиков

Благодаря чему количество подписчиков продолжало увеличиваться

Главный прием привлечения аудитории — качественный контент, состоящий из:

анонсов на новые смартфоны, часы, наушники;

новостей о последних инновационных разработках и технологиях;

интересных фактов о технике.

Техноновости

В рубрике размещаются небанальные и интересные события в мире. В статье органически добавляются товарные позиции из каталога ROZETKA – это не вызывает раздражение у подписчиков, в отличие от обычной прямой рекламы.

Мировые автоновости

Размещали информацию о новинках мирового автопрома, рассказывали о самых популярных машинах.

Кроссовки

В эксперименте добавили отдельный раздел о кроссовках, в котором осматривали новые модели, проводили розыгрыши подарков, рассказывали о скидках. Интерес пользователей к этой рубрике превзошел все ожидания. Разработали секретные промокоды для подписчиков канала в Telegram.

Мода

Поскольку пользователи канала оказались любителями кроссовок, начали выкладывать другие модные тренды. Создавали публикации с описанием продукции urban style по умеренным ценам, производили распродажу одежды последних размеров.

Алкогольная продукция

Сначала публиковали простые рецепты коктейлей, потом стали проводить розыгрыши, рассказывать об акциях на сайте. Рубрика пользуется спросом, ее дополнили подборками лучших вин и розыгрышами.

Родители и дети

Публикуются рекомендации по выбору игрушек, описания конструкторов для взрослых. Совместно с LEGO провели несколько розыгрышей, которые вызвали интерес подписчиков и побуждали к покупкам.

Выводы

Результаты удачного продвижения:

количество подписчиков возросло с 3 059 до 135 400;

средний охват вырос с 1459 до 44678.

Преимущества обращения в компанию Promodo:

сначала детальный разбор задачи, затем переход к действиям;

любовь и уважение к своему труду;

эксклюзивная стратегия по каждому проекту.

На сайте Promodo в разделе SMM можно узнать больше о специфике деятельности.