На реализацию программы Европейский Союз выделит 50 млрд евро.

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) вошел в межведомственную группу, созданную правительством для реализации программы ЕС Ukraine Facility, и предложит шаги по восстановлению в молочной отрасли, которые нужно осуществить накануне вступления Украины в ЕС.

"СМПУ готова активно участвовать в деятельности этой межведомственной группы и оказывать экспертную помощь в вопросах, касающихся развития молочной отрасли", - комментирует исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур. По его словам, представители СМПУ уже приняли участие в первом заседании этой группы, состоявшемся 31 июля.

Напомним, программу обновления Ukraine Facility предложил Европейский союз. На ее реализацию он выделит 50 млрд евро. Для имплементации Ukraine Facility правительство должно подготовить план восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также детализировать реформы и инвестиции, которые необходимо осуществить в рамках процесса вступления в ЕС.

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Проект плана Ukraine Facility будет разработан до 15 сентября 2023 года, предложения для секторальных стратегий - до 15 ноября 2023 года.