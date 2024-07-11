Работа при температуре наружного воздуха свыше + 37° C является опасной.

Работодателям необходимо организовать оптимальный режим труда и отдыха, а также принять определенные меры безопасности, чтобы не допустить перегрева работников в жаркие дни. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам труда.

Верхней границей температуры на постоянных рабочих местах (то есть там, где работник проводит более половины своего рабочего времени или не менее двух часов подряд), является температура + 28º С.

Во время работ на открытых площадках следует организовать рациональные режимы труда и отдыха. Так, суммарная продолжительность работ при температуре свыше + 28º С не должна превышать 4-5 часов за смену.

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"Продолжительность регламентированных перерывов должна составлять не менее 10% рабочего времени на каждые 2º С превышения. Но необходимо учитывать, что во время таких перерывов работники должны находиться в помещениях с разницей температур воздуха не более + 5º С и не ниже + 25º С (особое внимание на это следует обратить работникам, в помещениях которых установлены кондиционеры, ведь резкие перепады температур значительно повышают риск сердечных приступов)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работ на открытых местностях и при температуре наружного воздуха + 35° C и выше продолжительность периодов безопасной работы должна составлять 15-20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, не должна превышать 4-5 часов, а без такой специальной одежды – 1,5-2 часа.

Специалисты предупреждают, что работа при температуре наружного воздуха более + 37° C по показателям микроклимата является опасной, и в таком случае не рекомендуется проводить работы на открытом воздухе. Работодателям следует изменить порядок рабочего дня и перенести часы работы на утреннее и вечернее время.

"С целью профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно соблюдать питьевой режим. Специалисты советуют пить минеральную щелочную воду, соки, витаминизированные напитки вместо питьевой воды. Употреблять воду следует часто и в небольших количествах. Во время физических работ при температуре воздуха более +30°C следует выпивать не менее 0,5 л воды в час", – отметили в ведомстве.

Жара в Украине

Накануне выходных в Украине станет еще жарче, местами раскалит до +42°, а небольшие дождики возможны только на Волыни, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Жара в Украине продлится еще как минимум неделю. Снижение температуры в ряде областей можно ожидать только с 17-18 июля.

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