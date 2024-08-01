Китайские компании перестали поставлять в Российскую Федерацию детали для телевизоров. Решение принято в связи с угрозой применения вторичных санкций.
Издание "Коммерсантъ" пишет, что речь идет о компаниях TCL и Xiaomi.
"Китайская компания работает с Россией, США и ЕС, TCL сделала выбор в пользу стран с большими объемами рынков", - заявил директор по стратегическому развитию контрактного завода STI Group Кирилл Скворцов.
По его словам, имеющихся деталей на предприятии хватит до ноября. При этом он указал, что завод STI Group в Подмосковье может быть заморожен, если проблему не решат.
"Мы рассматривали вариант с перемещением производства в Казахстан, но санкционные риски могут возникнуть и в этой стране, к тому же из-за удлинения логистики произведенные в Казахстане устройства будут дороже на 10–20%", - заявил Скворцов.
Он уточнил, что перевод одной сборочной линии в Казахстан может обойтись в среднем в 50–100 миллионов рублей. К тому же в этом случае в России может возникнуть временный дефицит телевизоров.
Директор департамента бытовой техники "Марвел-Дистрибуции" Лариса Сенина указала, что если тенденция с отказом от российского рынка продолжится, то стоит ожидать сокращения объема рынка, дефицита отдельных категорий и роста цен на телевизоры.
Отмечается, что с начала года в России продали 5,6 миллиона телевизоров на 163 миллиарда рублей, что на 25% и 48% соответственно больше аналогичного периода прошлого года. При этом телевизоры от Xiaomi занимают 10% российского рынка, а TCL - 6%.
Санкции против России - Китай не стал спасением
Китайский юань не смог стать для россиян заменой евро и долларам. Возможности банков привлекать валюту Китая ограничены – а значит, и кредиты они выдавать не могут.
Сложная ситуация с ликвидностью юаней на российском рынке за последние месяцы лишт ухудшилась. Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам.
В конце июня российское правительство объявило о снижении этого порога до 60%, а в середине июля - до 40%. То есть, экспортерам обязательно нужно будет репатриировать уже меньше половины внешней выручки.