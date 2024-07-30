Работать с долларами и евро большинство крупных российских банков не может.

Китайский юань не смог стать для россиян заменой привычным евро и долларам. Возможности банков привлекать валюту КНР ограничены – а значит, и кредиты они выдавать не могут. Об этом сообщает Интерфакс.

Как пишет издание, сложная ситуация с ликвидностью юаней на российском рынке за последние месяцы не улучшилась – наоборот, добавился новый фактор, который усугубляет проблему. Речь идет о существенном смягчении требований о репатриации валютной выручки экспортерами.

Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. В конце июня российское правительство объявило о снижении этого порога до 60%, а в середине июля он был снижен уже до 40%. То есть, экспортерам обязательно нужно будет репатриировать уже меньше половины внешней выручки.

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"Мы не видим никаких серьезных, принципиальных изменений в юаневой ликвидности. Как она была "редким зверем" в балансе банковского сектора, так и остается. Решение о неполной продаже валютной выручки, наверное, будет еще более ухудшающим для юаневой ликвидности", – приводит Интерфакс слова первого заместителя председателя правления российского банка ВТБ Дмитрия Пьянова.

Как пишет в свою очередь The Moscow Times, российские банкиры регулярно жалуются на нехватку юаней, поскольку из-за этого они не могут выдавать валютные кредиты. Работать с долларами и евро большинство крупных банков России не может, так что китайская валюта осталась, по сути, единственной иностранной валютой в РФ.

Банковский сектор РФ – последние новости

Недавно стало известно, что в РФ начинают регулировать использование криптовалют, поскольку российские компании борются с растущими трудностями по иностранным платежам из-за западных санкций.

Также сообщалось, что в конце июля Банк России, который финансово обеспечивает вооруженную агрессию Москвы против нашей страны, стал целью украинских хакерских атак.

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